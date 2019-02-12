Пассажиры авиарейса Барнаул-Москва упали со сломанного трапа (ВИДЕО)

Верхняя площадка авиатрапа неожиданно сложилась, когда на ней находились пассажиры, фото — Взгляд

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Утром 12 февраля в аэропорту российского города Барнаул шесть человек получили травмы, упав с неисправного трапа.

Верхняя площадка конструкции неожиданно сложилась, когда на нем находились пассажиры, сообщает телеканал «360» в Твиттере.

Трап находился на высоте примерно пяти метров. В одной из пострадавших подозрение на перелом позвоночника, у другого — сломана нога. Четырех пассажиров привезли в больницы Барнаула. Пострадавшие, которые получили незначительные ушибы, после осмотра согласились лететь дальше.

Рейс выполняла компания «Уральские авиалинии». После происшествия в аэропорту начали внеочередную проверку технического состояния всех трапов. Самолет вылетел из Барнаула в Москву с двухчасовой задержкой.

Напомним, что 5 декабря 2018 года в аэропорту «Киев» («Жуляны») произошло ЧП. Самолет Як-40 столкнулся с генератором. Автомобиль-генератор в результате удара перевернуло на бок.