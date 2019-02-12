На Донетчине на взятке задержали офицера Нацгвардии (ФОТО)

Изъятая взятка. Фото: Андрей Лысенко в Facebook

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Racurs.ua

На взятке задержали офицера Национальной гвардии Украины. Взяточника разоблачили в Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил.

Установлено, что командир роты резерва одной из в/ч Национальной гвардии требовал и получил от гражданина взятку в сумме 500 долл. За эти деньги капитан обещал свое содействие в подписании контракта на прохождение военной службы в указанной воинской части. Об этом 12 января сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

«После получения второй части взятки в сумме 7 тыс. 800 грн., нацгвардеец задержан, предмет неправомерной выгоды изъят», — говорится в сообщении.

Правоохранители сейчас проводят первоочередные следственные и процессуальные действия. Впоследствии в отношении задержанного будет решен вопрос об объявлении подозрения и избрания меры пресечения.

Напомним, в начале февраля правоохранители задержали на взятке прокурора Сумской местной прокуратуры и его сообщника. За определенную неправомерную выгоду чиновник обещал помочь фигуранту уголовного производства не попасть в тюрьму.