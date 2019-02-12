В СБУ пообещали блокировать сайты, которые угрожают украинской нацбезопасности (ВИДЕО)

СБУ пообещала блокировать сайты, которые угрожают нацбезопасности Украины. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n118039-v-sbu-poobeschali-blokirovat-sayty-kotorye-ugrojaut-ukrainskoy-nacbezopasnosti-video.html

Racurs.ua

Служба безопасности Украины будет блокировать сайты, которые грозят национальные безопасности Украины.

Спецслужба владеет информацией о том, что Российская Федерация планирует осуществлять гибридную агрессию против Украины. Москва будет осуществлять кибератаки на кибернетическое пространство и объекты критической инфраструктуры. Также российские спецслужбы будут пытаться оказать влияние на информационное пространство Украины, будут распространять фейковые новости. Об этом 11 февраля заявил начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам Климчука, РФ готовит провести мощные кибератаки и во время президентских выборов в Украине. В СБУ предполагают, что хакеры будут атаковать не только системы Центризбиркома, но и объекты критической инфраструктуры.

Руководитель департамента заявил, что в 2018 году было заблокированы почти 2 тыс. фейковых аккаунтов. Под запрет попали свыше 200 веб-сайтов, которые пропагандировали российскую идеологию

.

Напомним, в январе глава Службы внешней разведки Егор Божок заявлял, что Россия выделила своим спецслужбам около 350 млн долл., чтобы они смогли вмешаться в выборы президента в 2019 году.