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Ракурс
Майкл Джексон, фото — Radar

Тело Майкла Джексона требуют эксгумировать в связи с секс-скандалом

12 фев 2019, 09:56
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Тело Майкла Джексона может быть подвергнуто эксгумации для анализа ДНК после новых обвинений в сексуальных домогательствах.

О вероятной эксгумации короля поп-музыки сообщило издание The Sun, а также несколько американских СМИ.

Уже 11 человек заявили о случаях сексуального насилия со стороны покойной звезды. Пострадавшим на момент вероятных инцидентов было от 7 до 14 лет.

По сообщениям Radar Online, эти лица требуют извлечь останки певца из его склепа в Калифорнии и проверить на наличие ДНК пострадавших. Под ногтями или на коже преступника обычно остаются следы жертв, предполагает издание.

Наследники Джексона заявили, что эта информация является абсолютно «ошибочной и злонамеренной», и эксгумация не будет проведена.

Такие сообщения появились после выхода на экраны четырехчасового документального фильма «Покидая Неверленд». В нем бывшие фанаты и «маленькие друзья» певца — Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак — подробно рассказывали о том, как Джексон развращал их и других мальчиков в своем знаменитом поместье.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в ноябре 2018 года куртку короля поп-музыки продали на аукционе в Нью-Йорке за 298 тыс. долл. Черную куртку с серебряными застежками-молниями легендарный певец надевал во время своего первого концертного тура Bad Tour в 1987 году.


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