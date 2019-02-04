На Сумщине правоохранители разоблачили в коррупции сотрудника прокуратуры (ФОТО)

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https://racurs.ua/n117728-na-sumschine-pravoohraniteli-razoblachili-v-korrupcii-sotrudnika-prokuratury-foto.html

Racurs.ua

На взятке правоохранители задержали прокурора Сумской местной прокуратуры и его сообщника.

За определенную неправомерную выгоду чиновник обещал помочь фигуранту уголовного производства не попасть в тюрьму. Об этом 4 февраля сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

По ее информации, чиновник и адвокат Совета адвокатов Сумской области требовали и получили от фигуранта уголовного производства взятку в сумме 3,5 тыс. долл. За эти деньги они обещали оказать содействие в назначении злоумышленнику наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, не связанного с реальным лишением свободы.

Сейчас по месту работы прокурора и в офисе адвокатского объединения правоохранители проводят обыски.

Напомним, на взятке в Полтаве погорели бывший и действующий военнослужащие Государственной пограничной службы Украины. Коррупционеры требовали от одного из украинских граждан взятку в сумме 1 тыс. 250 долл. За эти деньги злоумышленники обещали помочь ему в легализации статуса иностранцев в Украине.