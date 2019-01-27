Следователи ГБР в Полтаве задержали на взятке пограничника (ФОТО)

Задержание на взятке. Фото: ГБР

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Racurs.ua

На взятке в Полтаве погорел военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.

Коррупционера и его сообщника задержали следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве. Об этом 27 января сообщила пресс-служба ГБР.

Предварительно установлено, что пограничник и его сообщник — бывший сотрудник Госпогранслужбы, требовали от одного из украинских граждан взятку в сумме 1 тыс. 250 долл. За эти деньги злоумышленники обещали помочь мужчине в легализации статуса иностранцев в Украине.

Дельцов задержали после получения части взятки в сумме 500 долл. Ожидается, что взяточникам объявят о подозрении.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Коррупционерам грозит до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Напомним, 22 января на взятке задержали следователя одного из городских отделов Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Правоохранитель требовал от местной жительницы взятку в сумме 12 тыс. долл. и за эти деньги обещал посодействовать женщине, которая хранила дома наркотики, в переквалификации ее незаконных действий на менее тяжкую статью УК.