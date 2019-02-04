Мангер заявил о готовности уйти с должности председателя Херсонского облсовета из-за дела Гандзюк

Владислав Мангер опроверг свое знакомство с Гандзюк. Фото: SKELET-info

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Владислав Мангер готов уйти с должности председателя Херсонского облсовета.

Это произойдет в том случае, если социальное давление из-за дела погибшей активистки Екатерины Гандзюк будет продолжаться, а областные депутаты поддержат его увольнение. Об этом Мангер заявил 4 февраля в комментарии «Громадському ТБ».

«Сегодня председатель облсовета избирается по решению количества депутатов, которые присутствуют в областном совете, так? Если у депутатов будет такое желание, то есть процедура… и я всегда подчиняюсь закону», — заявил чиновник.

Также он прокомментировал свои связи с Алексеем Левиным, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк. По словам Мангера, он общался с ним «ровно столько как с помощником депутата, на этом точка» Председатель облсовета заверил, что лично не был знаком с Екатериной Гандзюк, и даже вообще нигде не встречался с ней.

Напомним, 31 января председатель Херсонского облсовета и областной организации ВО «Батькивщина» Владислав Мангер заявил, что приостанавливает членство в партии до раскрытия убийства управляющего делами исполкома городского совета и активистки Екатерины Гандзюк.

Отец убитой активистки Виктор Гандзюк ранее обвинил в связях с предполагаемым организатором убийства председателя облсовета Владислава Мангера (ВО «Батькивщина») и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева (БПП) и его заместителя.