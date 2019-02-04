Дополнительные санкции против Ирана ввел Евросоюз

ЕС ввел дополнительные санкции против Ирана. Фото: Вести Экономика

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Racurs.ua

Санкции против Ирана 4 февраля ввел Совет Евросоюза против одной компании и двух граждан этой страны.

Сейчас неизвестно, какие именно физические и юридические лица попали под санкции. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет глубоко обеспокоен враждебной деятельностью, осуществляемой Ираном на территории нескольких государств-членов. В связи с этим Совет ЕС принял включить в список два физических лица и одно юридическое лицо», — отмечается в документе.

Также в заявлении выражается обеспокоенность тем, что Тегеран стремится увеличить точность и дальность своих ракет. ЕС призвал власти страны прекратить испытания и обеспечить нераспространение соответствующих технологий в регионе Ближнего Востока.

Кроме того, была выражена обеспокоенность из-за действий Ирана в Сирии. В Евросоюзе не в восторге от того, что Иран оказывает неправительственным структурам в Сирии и Ливане военную, финансовую и политическую поддержку. Европейцы призвали Иран способствовать долговременному политическому разрешению конфликта в Йемене.

Напомним, в ноябре 2018 года Соединенные Штаты Америки ввели в действие очередной пакет санкций против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что эти санкции наиболее жесткие среди тех, которые Вашингтон когда-либо вводил против Ирана. Они касаются экспорта нефти, международных перевозок и банковского сектора.