На авиашоу в Австрии разбился самолет (ФОТО, ВИДЕО)

Самолет упал во время авиашоу

https://racurs.ua/n117725-na-aviashou-v-avstrii-razbilsya-samolet-foto-video.html

Racurs.ua

Авиакатастрофа с участием небольшого легкомоторного самолета произошла 4 февраля на авиашоу близ Зальцбурга.

Авария произошла в районе озера Вольфгангзее. В водоем упал самолет, который участвовал в авиационном шоу. Об этом сообщает издание Kurier.

Пилот в результате аварии выжил, во время падения он получил незначительные травмы. Спасатели впоследствии достали самолет из воды, который полностью был погруженным воду. Отмечается, что во время аварии не была зафиксирована утечка топлива или вредных веществ в озеро.

В интернете появилась видеозапись авиакатастрофы. На кадрах видно, как самолет приближается к озеру, снижается, а затем падает в воду.

Напомним, накануне в Калифорнии разбился небольшой частный самолет Cessna. ЧП произошло в Йорбан-Линде, городке, расположенном примерно в 56 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Воздушная машина упала вскоре после взлета. В результате аварии погибли пять человек — пилот, а также четыре жителя дома. Еще двух пострадавших доставили в больницу.