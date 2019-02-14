Посольство США поздравило украинцев с 14 февраля и рассказало настоящую американскую историю любви (ВИДЕО)

Посольство США поздравило украинцев с 14 февраля и рассказало настоящую американскую историю любви. Фото: Українські новини

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Racurs.ua

Пара из США смогла найти свою любовь благодаря Украине. Влюбленные познакомились в Американском доме в Киеве.

Директор Американского дома Кристи Энн встретилась с Юэном летом 2017 года. В то время женщина прожила в Украине около 10 лет, а мужчина впервые приехал по должностному назначению. Секретарь посла США в Украине посетил Американский дом в поиске новых знакомств. Однако, лучше познакомиться паре удалось через несколько недель на крымскотатарском культурном фестивале. Эту историю любви посольство США в Украине рассказало на своей странице в Facebook.

Пара отмечает, что именно Украина помогла им найти и полюбить друг друга и полюбить. Они много путешествовала по стране. В частности, влюбленные побывали в Киеве, Одессе, Львове, Киеве и Карпатах.

Мужчина увлекся украинской культурой и, хотя не любит сало, но пробует продукт каждый раз, когда его заказывает любимая. Он называет это «салодарностью» и командным усилием.

Согласно легенде, когда-то давно римский император Клавдий II решил, что одинокие мужчины будут воевать лучше, и запретил им жениться. Однако, священник Валентин сочувствовал влюбленным и ночью, тайно от всех, женил их. Но об этом узнал император и священника бросили в тюрьму. Там он познакомился с дочерью надзирателя Юлией и перед смертью успел признаться ей в любви. В первой «валентинке» признание заканчивалось подписью «Твой Валентин». 14 февраля Валентина казнили, а впоследствии он стал так называемым покровителем всех влюбленных.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что в День влюбленных вУкраине молодожены смогут регистрировать браки до полуночи.