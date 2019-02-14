Денег нет: запуск российского спутника для изучения Солнца отменен. Фото: Тасс

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Отменен запуск российского спутника для изучения Солнца. Указанный космический аппарат планировали запустить в 2026 году.

Финансирование космических программ на 2019−2021 годы резко сократили, в связи с этим многие проекты были заморожены, сообщил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова Владимир Кузнецов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что для исследования Солнца ученые разрабатывали космический аппарат «Интергелиозонд». На данный момент работа над ним прекращена. По словам Кузнецова, оставшийся бюджет распределили между проектами, которые находятся на стадии завершения. Те проекты, разработка которых только началась, закрыты.

Ученые надеятся, что проект возобновят в 2021 году, ведь на тот период запланировано основное финансирование. Также в 2021 году должно состоятся подписание нового договора между Роскосмосом и институтом.

В тоже время ученый не может назвать новые возможные сроки запуска космического аппарата, в случае обещанного восстановления финансирования проекта после 2021 года.