Отстранение Супрун: суд оглашает решение (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Отстранение Супрун: суд оглашает решение / Фото: wikimedia

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В деле об отстранении Ульяны Супрун от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян оглашает решение.

Ранее на этой неделе в суд рассматривал ходатайство Минюста от имени Кабмина относительно отмены постановления, которым Супрун временно запретили исполнять обязанности главы Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Супрун снова позволили исполнять обязанности министра здравоохранения. Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров. Согласно этому решению, Супрун может занимать должность и. о. главы Минздрава, но у нее нет полномочий министра как члена правительства.

5 февраля суд запретил Супрун находиться на посту и. о. министра здравоохранения. Впоследствии в суде пояснили, что решение было принято в связи с нарушением главой Минздрава срока временного исполнения обязанностей — более месяца с момента приобретения полномочий (была назначена на эту должность 27 июля 2016 года) и наличием у нее американского гражданства.