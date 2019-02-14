ЕС согласовал грандиозную реформу авторского права в интернете: что это значит / Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/n118157-es-soglasoval-grandioznuu-reformu-avtorskogo-prava-v-internete-chto-eto-znachit.html

Racurs.ua

Реформу авторского права в интернете согласовали в Европейском Союзе. Эта реформа предусматривает возможность получения вознаграждения СМИ в случае повторного использования их контента интернет-порталами и соцсетями, такими как Google или Facebook.

В среду в Брюсселе представители Совета Евросоюза, Европейской комиссии и Европарламента достигли компромисса и согласовали документ, регулирующий реформу авторского права на территории ЕС, пишет DW.

Согласно новой реформе, которую должны еще одобрить представители всех стран-членов ЕС и Европарламент, вознаграждение будут получать владельцы прав или создатели контента в случае распространения их песен или видеороликов на онлайн-порталах. Речь идет прежде всего о видеохостинге YouTube.

Новые правила, которые были предложены Еврокомиссией еще в 2016 году, расширяют права музыкальных исполнителей, новостных ресурсов и традиционных СМИ в противостоянии с интернет-гигантами, такими как Facebook, Microsoft или Google.

Европарламентарий от Германии Аксель Фосс заявил, что интернет-гиганты должны отдать должное владельцам авторских прав.

«Соглашение — важный шаг, чтобы исправить ситуацию, когда несколько компаний получали огромные суммы, лишая без вознаграждая тысячи создателей и журналистов», — считает Фосс.

О необходимости введения такой реформы на территории ЕС говорили на протяжении нескольких последних лет. По мнению европейских чиновников, авторское право в эпоху цифровых технологий также необходимо модернизировать. Вместе с тем отметим, что интернет-гиганты Google и Wikipedia высказывались против некоторых статей этой реформы.

Критики высказывали опасения, что некоторые положения законопроекта могут привести к фильтрации контента, загружаемого в интернет. Контроль со стороны технологических гигантов за контентом противоречит основному принципу интернета — свободному обмену информацией.

Напомним, в июле прошлого года этот законопроект не набрал необходимой поддержки в Европарламенте, поскольку его широко критиковали специалисты. Однако 12 сентября 2018 года европарламентарии согласовали реформирование законодательства ЕС о защите авторских прав. Тогда противоречивый законопроект поддержали 438 евродепутатов, против проголосовали 226, еще 39 воздержались. Накануне финального голосования в проект были внесены свыше 200-ти поправок