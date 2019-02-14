Гусеницы, букашки и пауки: Гугл опубликовал дудл ко Дню влюбленных (ВИДЕО)

Дудл ко Дню святого Валентина, фото: Google

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Racurs.ua

Компания Гугл (Google) вполне ожидаемо посвятила свой новый дудл (doodle) Дню святого Валентина.

На этот раз анимация рассказывает историю любви представителей животного мира: пары гусениц, которые съедают листок, формируя символ этого дня — сердце, и впоследствии становятся влюбленной парой букашек, а также двух влюбленных пауков, которые плетут паутину характерной формы, после чего исчезают за кадром.

«Любовь приходит во всех формах и размерах — или даже в видах! — отмечают в компании. — Подумайте о безумно влюбленных существах, представленных в сегодняшнем дудле. Безудержно притягиваясь друг к другу, они будут извиваться, грызть и плести паутину через любые препятствия, чтобы выразить свою вечную преданность».

Напомним, в прошлогоднем дудле Гугл соединил два события, даты которых совпали — День влюбленных и зимнюю Олимпиаду в южнокорейском городе Пхенчхане, которая проходила в период с 9 по 25 февраля 2018 года. Тогда дудл изображал пару гусей, которые рисовали на катке фигуру сердца, что было намеком на грядущие соревнования по фигурному катанию.