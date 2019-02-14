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Ракурс
Разработана кровать, которая не позволяет занимать половину партнера. Фото: groupon.be

Борьба за место в постели: разработана модель с регулировкой пространства партнеров во время сна (ФОТО, ВИДЕО)

14 фев 2019, 12:23
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Смарт-кровать с регулятором места, которое занимают партнеры, разработали в компании Ford (Форд).

Отмечается, что матрас кровати установили на каркас, который может передвигаться благодаря закреплению на конвейерной ленте, сообщается в блоге компании.

Кроме каркаса с передвижными матрасами кровать оборудована датчиками давления, через которые поступает информация о местоположении партнеров.

В компании рассказали, как будет работать смарт кровать. Когда один из партнеров переместится во сне на часть другого, конвейерная лента сместит матрасы, чтобы у обоих партнеров было равное количество пространства.

Сейчас в компании Ford не сообщают о том, будет выпускаться такая модель и другие технические особенности смарт-кровати.

Смарт-кровать с регулятором места, которое занимают партнеры, разработали в компании Ford. Фото: fordeurope.blogspot.com

Источник: Ракурс


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