Борьба за место в постели: разработана модель с регулировкой пространства партнеров во время сна (ФОТО, ВИДЕО)

Разработана кровать, которая не позволяет занимать половину партнера. Фото: groupon.be

https://racurs.ua/n118153-borba-za-mesto-v-posteli-razrabotana-model-s-regulirovkoy-prostranstva-partnerov-vo-vremya-sna.html

Racurs.ua

Смарт-кровать с регулятором места, которое занимают партнеры, разработали в компании Ford (Форд).

Отмечается, что матрас кровати установили на каркас, который может передвигаться благодаря закреплению на конвейерной ленте, сообщается в блоге компании.

Кроме каркаса с передвижными матрасами кровать оборудована датчиками давления, через которые поступает информация о местоположении партнеров.

В компании рассказали, как будет работать смарт кровать. Когда один из партнеров переместится во сне на часть другого, конвейерная лента сместит матрасы, чтобы у обоих партнеров было равное количество пространства.

Сейчас в компании Ford не сообщают о том, будет выпускаться такая модель и другие технические особенности смарт-кровати.