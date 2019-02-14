Обвиняемому по делу «Воздушного экспресса» продлили арест на два месяца. Фото: bigkiev.com.ua

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Арест фигуранта схемы, в результате которой нацпроект «Воздушный экспресс» нанес государству ущерб в размере 127 млн грн, продлили на 60 дней.

Заседание Киево-Святошинского райсуда по делу состоялось вчера, 13 февраля. Суд приобщил к материалам уголовного производства 11 томов письменных доказательств, предоставленных прокурором, сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Речь идет о растрате почти 130 млн грн — кредита, полученного государством от Экспортно-импортного банка Китая. Деньги предназначались для строительства железной дороги между Киевом и международным аэропортом «Борисполь».

Суд оставил без удовлетворения ряд ходатайств защиты обвиняемого, которого держат под стражей со 2 сентября 2016 года, и продлил срок его ареста еще на два месяца. Мужчину, который был и. о. директора госпредприятия «Воздушный экспресс», обвиняют в причастности к хищению государственных средств с помощью более 20 фиктивных предприятий.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 21 февраля 2019 года.

Как известно, железнодорожный экспресс из Киева в Борисполь удалось запустить лишь в конце ноября 2018 года. Это скоростная линия, строительство которой обошлось в 480 млн грн вместо 10 млрд грн, указанных ранее в проекте «Воздушного экспресса». В то же время экспресс получил негативную славу из-за частых поломок в рейсах.