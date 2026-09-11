Адвокат в Киеве требовал 5 млн дол. за закрытие уголовного производства. Фото: СБУ

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Адвокат із Києва вимагав 5 млн дол. за сприяння у закритті кримінального провадження.

Правник запропонував фігуранту у справі про шахрайство, підроблення документів та легалізацію доходів «вирішити питання» з правоохоронцями. За хабар у сумі 5 млн дол. він обіцяв підозрюваному, який наразі перебуває за кодоном, використати власні зв’язки та вплив для припинення кримінального переслідування. Про це 11 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що адвокат давав клієнту гарантії, що його не притягуватимуть до відповідальності, не оголосять у міжнародний розшук та не передаватимуть інформацію про нього до Інтерполу. Також обіцяв, що його рахунки та майно не будуть арештовані.

Зловмисника затримали у приміщенні одного з банків у Печерському районі Київа під час одержання частини хабаря в сумі 3 млн 800 тис. дол.

Щоб замаскувати передачу коштів, фігурант заздалегідь замовив у фінансовій установі аналогічну суму готівки. Його план полягав у тому, щоб одразу після отримання грошей замінити їх на інші банкноти та ускладнити подальше документування злочину, — зазначили в спецслужбі.

Адвокату вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років тюрми та конфіскація майна.

Нагадаємо, на хабарництві викрили начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП. Посадовець отримав 10 тис. дол. за те, що не буде мобілізовувати трьох військовозобов’язаних і зніме їх із розшуку в системі «Оберіг» й допоможе у подальшого безперешкодно забронюватися за місцем роботи.