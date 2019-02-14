ФСБ «поздравила» крымских татар с 14 февраля: утром состоялся ряд обысков и задержаний (ФОТО)

Во время обысков в поселке Октябрьское, фото: «Крымская солидарность»

https://racurs.ua/n118151-fsb-pozdravilo-krymskih-tatar-s-14-fevralya-utrom-sostoyalsya-ryad-obyskov-i-zaderjaniy.html

Racurs.ua

Сегодня утром в оккупированном Крыму прошли обыски в трех домах крымских татар, расположенных в поселке Октябрьское Красногрвардейского района в центральной части полуострова.

По информации фейсбук-сообщества «Крымская солидарность», обыски проходили в домах Решата Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Изетта Абдулганиева.

Впоследствии оккупанты задержали Абхаирова и сына Изетта Абдулганиева Эскандера, которых отвезли в управление ФСБ в Симферополе. Спустя некоторое время также задержали сына Решата Эмирусеинова Рустема, которого также увезли в ФСБ.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело в связи с якобы причастностью к международной исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической организацией.

Отмечается, что 69-летний Решат Эмирусеинов является активным участником крымскотатарского движения. В частности, в 2017 году он вышел на одиночный пикет в поддержку активиста Сервера Караметова, которого оккупанты на некоторое время бросили за решетку за якобы «сопротивление сотрудникам полиции».

Напомним, в июне 2018 года Караметов погиб в оккупированном Крыму в результате ДТП.