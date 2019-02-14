«На борту все летало»: пассажирский самолет в США дважды пикировал из-за экстремальной турбулентности (ФОТО, ВИДЕО)

«На борту все летало»: пассажирский самолет в США дважды пикировал из-за экстремальной турбулентности

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Самолет в США выполнил экстренную аварийную посадку в аэропорту Рино, штат Невада, из-за сильной турбулентности, в результате чего воздушное судно дважды летело вертикально вниз. Пятерым пассажирам понадобилась помощь врачей.

По словам очевидцев, на высоте 10 км самолет дважды пикировал. В это время тележки с напитками, а также личные вещи (ручная кладь) с верхних полок разлетелись по салону воздушного судна. Самолет авиакомпании Delta Airlines выполнял рейс из аэропорта в Санта-Ана, Калифорния, в Сиэтл, Вашингтон, пишет Daily Mail.

Пилоты выполнили аварийную посадку в штате Невада после того как несколько пассажиров получили ранения. Трех человек забрали врачи скорой помощи.

Накануне этого полета Национальная служба погоды США предупреждала об опасных погодных условиях, которые могут повлиять на авиаперевозки.