Пьяный смертник: мужчина пытался взорвать себя вместе с многоэтажкой на Николаевщине (ФОТО, ВИДЕО)

Пьяный смертник: мужчина пытался взорвать себя вместе с многоэтажкой на Николаевщине. Фото:

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Пьяный мужчина пытался взорвать себя вместе с многоэтажкой в ​​Ингульском районе Николаевской области.

Перед взрывом 40-летний николаевец позвонил в полицию и сообщил о своих намерениях, передает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

По указанному адресу выехали полицейские. Для того, чтобы обезопасить местных жителей правоохранители их эвакуировали из дома. Нетрезвый мужчина отказывался пускать в дом кого-либо кроме специалистов газовой службы. Злоумышленник был задержан, когда он открыл дверь, чтобы впустить работников газового предприятия.

Отмечается, что для того, чтобы взорвать дом мужчина открутил газовые вентели на колонке и плите. Нарушителя доставили в местное отделение полиции. Его подозревают в покушении на убийство двух и более лиц, предусмотренное ч. 2 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет.