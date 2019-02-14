«Санкции из ада»: Сенат США предложил ужесточить меры против России. Фото: Українські Новини

https://racurs.ua/n118147-sankcii-iz-ada-senat-ssha-predlojil-ujestochit-mery-protiv-rossii.html

Racurs.ua

В Сенат США внесли проект документа, который получил неофициальное название «санкции из ада». Он является модификацией законопроекта «О защите от агрессии Кремля». Такие меры являются ответным ходом на вмешательство России в выборы США и инцидент с украинским Военно-морским флотом в Керченском проливе.

Впервые этот проект закона внесли в Сенат в 2018 году, но тогда его так и не рассмотрели. Модернизированная версия документа предлагает ввести санкции против 24-х неназванных агентов ФСБ РФ, которые, по данным США, участвовали в конфликте в Керченском проливе, и российского кораблестроительного сектора. Об этом сегодня сообщают Еuronews.

Также санкции затронут российские банки, которые поддерживают попытки страны-агрессора подорвать демократию в других странах, российские проекты по разработке и переработке сжиженного газа за границей, а также российский киберсектор.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм утверждает, что Москва должна вывести военных из Украины и прекратить попытки создать хаос в Сирии.

Когда пройдет обсуждение и голосование законопроекта, еще неизвестно. Хотя новые санкции планировали ввести еще в ноябре прошлого года, внутренние разногласия политиков США и временная остановка работы правительства помешали их рассмотрению.

Есть информация, что Евросоюз и США обсудят новые санкции против России уже в следующий понедельник.

Напомним, ранее мы сообщали, что в связи с санкциями против России из страны ушли около 1300 немецкий компаний.