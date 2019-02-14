Настоящая английская роза: Кейт Миддлтон удивила элегантным весенним платьем / Фото: Flickr

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Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон провела «ночь в музее» и посетила конференцию королевского фонда «Психическое здоровье в образовании», где уже традиционно выступила с речью.

Кейт вышла в свет в элегантном нежно розовом платье-макси. Британские СМИ успели назвать герцогиню Кембриджскую «английской розой», пишет Daily Mail.

Жена принца Уильяма побывала на ежегодном приеме по случаю поддержки британских школ и детей в Музее Виктории и Альберта. Для участия в этом мероприятии она надела платье бренда Gucci и блестящюю обувь от Oscar de la Renta.

Напомним, недавно Кейт Миддлтон отметила день рождения мамы в ярком платье за 2,5 тыс. евро.

Также отметим, что в начале года эксперты UFO No More посчитали, сколько стоит гардероб Меган Маркл, Кейт Миддлтон и других женщин из королевских семей Европы.