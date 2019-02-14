ГБР проверит признаки возможной легализации средств «Батькивщиной» (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)

ГБР 1 февраля начало соответствующее досудебное расследование, фото: «Главком»

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Государственное бюро расследований (ГБР), выполняя соответствующее постановление Шевченковского районного суда, начало проверку признаков возможной легализации средств в отчете партии «Батькивщина».

Соответствующее решение суд вынес 21 января, досудебное расследование ГБР начало 1 февраля. Об этом сообщает издание Bihus.info.

Отмечается, что журналисты, изучая еще в 2017 году партийный отчет «Батькивщины», обнаружили несоответствие между ним и реальными взносами, осуществляемыми донорами политсилы. Так, было установлено, что ряд лиц, которые якобы жертвовали партии тысячи гривен, на самом деле перечисляли по две, четыре или десять гривен.

Кроме того, журналисты установили случаи, когда указанные в отчете лица вообще отрицали, что перечисляли какие-либо деньги партии.

Еще 19 апреля 2017 года юристы проекта «Тисни» сообщили Генпрокуратуре о выявленных журналистами признаках правонарушений. Из-за отсутствия реакции со стороны ГПУ 25 апреля того же года они обратились в суд. 2 июня суд удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Однако позже юристы этого проекта сообщали, что расследование умышленно затягивается, поэтому после создания ГБР обратились к новому правоохранительному органу, чтобы именно он расследовал признаки возможной легализации средств.

Напомним, вчера в Генпрокуратуре допросили кандидата в президенты Евгения Мураева в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов.