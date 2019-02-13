Кандидата в президенты Мураева допросили в Генпрокуратуре по делу о возможном уклонении от уплаты налогов (ВИДЕО)

Евгений Мураев, фото: facebook.com/yevgeniy.murayev

https://racurs.ua/n118123-kandidata-v-prezidenty-muraeva-doprosili-v-genprokurature-po-delu-o-vozmojnom-uklonenii-ot-uplaty.html

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В Генпрокуратуре состоялся допрос внефракционного народного депутата, лидера партии «Наши», кандидата в президенты Евгения Мураева.

Мураева допрашивали в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

Отмечается, что соответствующее производство, в рамках которого исследуются обстоятельства возможного уклонения Мураева от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса), началось еще 19 июля 2017 года.

Представитель Генпрокуратуры сообщил, что Мураев во время допроса воспользовался правом не давать показания против себя, членов семьи или близких родственников, которое предоставляет Конституция Украины и п. 3 ч. 1 ст. 66 Уголовно-процессуального кодекса. По словам Лысенко, в допросе Мураева нет политической составляющей.

В то же время Мураев на своей странице в социальной сети Фейсбук, комментируя сегодняшний допрос, заявил, что все налоги им уплачены в установленный срок, поэтому уголовное производство, по его мнению, не будет иметь перспектив. Он рассчитывает, что летом это производство прекратится — в июле следствию придется либо закрывать дело, либо передавать его в суд.

Напомним, партия «Наши» выдвинула Мураева кандидатом в президенты 10 января. 15 января его зарегистрировал Центризбирком.