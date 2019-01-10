Партия «Наши» назвала своего кандидата в президенты

https://racurs.ua/n116672-partiya-nashi-nazvala-svoego-kandidata-v-prezidenty.html

Racurs.ua

Съезд политической партии «Наши» сегодня, 10 января, выдвинул своего кандидата в президенты Украины. Им стал лидер партии, внефракционный народный депутат Украины Евгений Мураев.

Об этом сообщается на странице партии «Наши» в Facebook.

Мураев на своей личной странице в Facebookподтвердил эту информацию и заявил, что главная его задача — подать документы в Центральную избирательную комиссию.

Мураев ранее был членом партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, в конце сентября 2018 года он возглавил партию «Наши».

Напомним, что регистрация кандидатов в президенты продолжается в Центральной избирательной комиссии. Сегодня документы в ЦИК подал бывший член фракции БПП в парламенте, народный депутат Виталий Куприй.