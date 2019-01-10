Священника с арсеналом оружия задержали на Львовщине

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Racurs.ua

Во Львовской области в Мостисском районе правоохранители задержали священника с арсеналом патронов и оружия. Об этом сегодня, 10 января, сообщил пресс-центр прокуратуры Львовской области.

Его задержали еще 15 декабря 2018 года, но информацию об этом обнародовали только сегодня. Священника задержали около Судовой Вишни Мостисского района. Это пограничный район на границе с Польшей.

Мужчина в одежде священника перевозил в автомобиле патроны и оружие. У него изъяли 39 патронов, предназначенных для стрельбы из короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, пистолетов Макарова и пистолетов-пулеметов. Также изъяли пистолет и ручную гранату РГД-5.

Экспертиза подтвердила, что все изъятые предметы пригодны для стрельбы и относятся к категории боеприпасов и взрывных устройств.

Священника задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.