Дома все пригодится: украинец пытался вывезти из Польши гаубицу

Инцидент произошел 4 января, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116593-doma-vse-prigoditsya-ukrainec-pytalsya-vyvezti-iz-polshi-gaubicu.html

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Польские пограничники в Дорогуске (расположен напротив украинского пограничного пункта пропуска Ягодин) задержали гражданина Украины, который пытался провезти через границу пушку.

Задержание состоялось 4 января, сообщает tvp.info.

Пушка перевозилась грузовым автомобилем в разобранном виде — в ящиках.

Польские правоохранители отмечают — задержанный 22-летний украинец знал, что перевозит, однако не имел при себе всех необходимых документов.

«Мужчина имел при себе документы, однако их оказалось недостаточно», — рассказал журналистам представитель Холмской районной прокуратуры Лех Вечежа.

Отмечается, в грузовике перевозилась гаубица — пушка, предназначенная для навесной стрельбы по целям, расположенным за препятствиями, прежде всего бронированной техники.

Сейчас инцидент расследуют польские правоохранители.

Напомним, в конце декабря 2018 года, вскоре после завершения срока действует военного положения в ряде областей, в Госпогранслужбе заявляли, что фиксируют перемещение вдоль российско-украинской границы больших колонн военной техники и личного состава.