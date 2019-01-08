Главные события 4 января: регистрация кандидатов в президенты, депутатам разрешили чаще ездить в командировки, началась регистрация на пробное ВНО

Сегодня ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты, фото: detector.media

https://racurs.ua/n116591-glavnye-sobytiya-4-yanvarya-registraciya-kandidatov-v-prezidenty-deputatam-razreshili-chasche.html

Racurs.ua

Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты. Ими стали лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин, лидер партии «Общественно-политическое движение «Справедливость» Валентин Наливайченко, самовыдвиженец Виталий Скоцик и лидер «Самопомощи» Андрей Садовый. Отмечается, что сегодня документы на регистрацию подали еще два кандидата, однако вопрос об их регистрации будет рассмотрен на следующем заседании ЦИК.

Окружной административный суд Киева отменил распоряжение главы Верховной Рады Андрея Парубия о запрете депутатских командировок в пленарные недели. По мнению суда, спикер не имеет права устанавливать ограничения в работе депутата при исполнении народным избранником своих полномочий.

Сегодня началась регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО). Она продлится до 31 января. Зарегистрироваться можно на сайте регионального центра образования.

Пробные тестирования, в зависимости от предмета, будут проходить 16 и 23 марта.

Сегодня в Иране освободили задержанного в 2017 году украинского моряка Андрея Новичкова, которому грозила смертная казнь. Его обвиняли в умышленном убийстве одного из матросов иранского судна Arezoo.