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Ракурс
Масштабное ДТП в Польше: столкнулись 17 автомобилей, есть пострадавшие. Фото: tvn24.pl

Масштабное ДТП в Польше: столкнулись 17 автомобилей, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

8 янв 2019, 17:45
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Масштабное ДТП в Польше произошло сегодня утром, когда в Лодзинском воеводстве на автомагистрали А1 столкнулось 17 транспортных средств.

В результате столкновения шести грузовиков и 11-ти легковых автомобилей пострадали шесть человек. Пострадавшие были госпитализированы, сообщает Onet.pl.

По данным местной полиции, сильно повреждены легковые авто, которые пытались избежать аварии и объехать столкнувшиеся грузовики. В течение нескольких часов дорога была заблокирована, объезд выполнялся прилегающими автодорогами. После 15.00 проезд в направлении Гданьска по автомагистрали А1 был разблокирован.

Отметим, что в нескольких километрах от этого ДТП произошла еще одна авария. На дороге столкнулись три автомобиля. Во втором ДТП никто не пострадал.

ДТП возле Лодзя. Фото: rmf24.pl

Как ранее сообщал «Ракурс», масштабное ДТП с участием 50 автомобилей произошло в Индии в декабре 2018 года. Авария унесла жизни восьмерых человек.


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