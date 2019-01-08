Масштабна ДТП у Польщі: зіткнулися 17 автомобілів, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

Масштабна ДТП у Польщі: зіткнулися 17 автомобілів, є постраждалі. Фото: tvn24.pl

https://racurs.ua/ua/n116588-masshtabna-dtp-u-polschi-zitknulysya-17-avtomobiliv-ie-postrajdali.html

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Масштабна ДТП у Польщі сталася сьогодні вранці, коли у Лодзинському воєводстві на автомагістралі А1 зіштовхнулося 17 транспортних засобів.

Унаслідок зіткнення шести вантажівок і 11-ти легкових авто постраждали шестеро осіб, їх було госпіталізовано, повідомляє Onet.pl.

За даними місцевої поліції, найбільше пошкоджені легкові авто, які намагалися уникнути аварії та об’їхати вантажівки. Протягом декількох годин дорогу було заблоковано, об’їзд виконувався прилеглими автошляхами. Після 15.00 проїзд у напрямку Гданська автомагістраллю А1 було розблоковано.

Зауважимо, що в декількох кілометрах від цієї ДТП сталася ще одна аварія. На дорозі зіштовхнулися три автомобілі. У другій ДТП ніхто не постраждав.

Як раніше повідомляв «Ракурс», масштабна ДТП за участі 50 автомобілів сталася в Індії у грудні 2018 року. Аварія забрала життя вісьмох осіб.