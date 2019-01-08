Головні події 4 січня: реєстрація кандидатів у президенти, депутатам дозволили частіше їздити у відрядження, розпочалася реєстрація на пробне ЗНО-2019

Сьогодні ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти, фото: detector.media

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Сьогодні Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти. Ними стали лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін, лідер партії «Суспільно-політичний рух «Справедливість» Валентин Наливайченко, самовисуванець Віталій Скоцик та лідер «Самопомочі» Андрій Садовий. Зазначається, що сьогодні документи на реєстрацію подали ще два кандидати, проте питання щодо їхньої реєстрації розглянуть на наступному засіданні ЦВК.

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