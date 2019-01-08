Стала відома доля затриманого в Ірані українського моряка Новічкова

Андрій Новічков / Фото: Петро Порошенко у Facebook

https://racurs.ua/ua/n116578-stala-vidoma-dolya-zatrymanogo-v-irani-ukrayinskogo-moryaka-novichkova.html

Racurs.ua

Затриманого в Ірані одеського моряка Андрія Новічкова сьогодні звільнили. Новічков виїхав з України у листопаді 2016 року на роботу по контракту. Він працював старшим помічником капітана іранського судна Arezoo, де у нього стався конфлікт з іншим моряком. Про звільнення Новічкова у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

«Щойно було звільнено українського моряка Новічкова. Зараз Андрій перебуває на території посольства України в Ірані», — написав глава держави.

Нагадаємо, як повідомляли раніше ЗМІ, на 18-й день плавання у Південно-Китайському морі у Новічкова стався конфлікт з одним з матросів, який йому грубіянив та намагався вдарити. Українець стверджує, що його колега сам вистрибнув за борт. У лютому 2017 року Новічкова затримали, поліція вимагала від нього зізнання в убивстві.

Потім моряк оголосив голодування, завдяки чому його звільнили з-під варти під особисте зобов’язання консула, однак справу перекваліфікували з убивства через необережність у навмисне вбивство. Таким чином, Новічкову загрожувала смертна кара.

Також нагадаємо, 7 січня сталася катастрофа вантажного судна у Чорному морі за 120 км від узбережжя Туреччини. Судно Volgo-Balt 214 йшло під панамським прапором та перевозило 3,3 тис. т вугілля, ймовірно, з окупованого Донбасу. Внаслідок аварії загинуло четверо моряків, сімох вдалося врятувати.