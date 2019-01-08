Катастрофа судна у Чорному морі: Туреччина розпочала розслідування, знайдено тіла двох загиблих, пошуки ще двох тривають (ФОТО)

Катастрофа судна у Чорному морі / Фото: samsun.gov.tr

https://racurs.ua/ua/n116572-katastrofa-sudna-u-chornomu-mori-turechchyna-rozpochala-rozsliduvannya-znaydeno-tila-dvoh.html

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Туреччина розпочала розслідування катастрофи вантажного судна у Чорному морі, екіпаж якого складався переважно із громадян України.

Як повідомляє у Twitter губернатор турецької провінції Самсун Осман Каймак, сьогодні рятувальники виявили тіла двох членів екіпажу вантажного судна Volgo-Balt 214.

«Пошуки двох інших членів екіпажу тривають», — написав Каймак.

Раніше він відвідав у місцевій лікарні потерпілих українських моряків. Тоді ж повідомлялося, що береговій охороні Туреччини вдалося підняти тіло загиблого українця.

Стан моряків, яким пощастило вижити, задовільний, вони тримаються бадьоро, уся необхідна медична допомога надається. Вчора турецькі рятувальники підняли членів екіпажу на борт після п’яти годин перебування у крижаній воді.

У пошуково-рятувальних роботах задіяні два човни і гелікоптер.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про загибель чотирьох членів екіпажу та порятунок ще сімох після того, як судно під панамським прапором затонуло у Чорному морі за 120 км від провінції Самсун у Туреччині.

Вантажне судно Volgo-Balt 214 перевозило 3,3 тис. т вугілля, ймовірно, з окупованого Донбасу.