Катастрофа судна в Черном море: Турция начала расследование, найдены тела двух погибших, поиски еще двоих продолжаются (ФОТО)

Катастрофа судна в Черном море / Фото: samsun.gov.tr

https://racurs.ua/n116572-katastrofa-sudna-v-chernom-more-turciya-nachala-rassledovanie-naydeny-tela-dvuh-pogibshih.html

Racurs.ua

Турция начала расследование катастрофы грузового судна в Черном море, экипаж которого состоял преимущественно из граждан Украины.

Как сообщает в Twitter губернатор турецкой провинции Самсун Осман Каймак, сегодня спасатели обнаружили тела двух членов экипажа грузового судна Volgo-Balt 214.

«Поиски двух других членов экипажа продолжаются», — написал Каймак.

Ранее он посетил в местной больнице пострадавших украинских моряков. Тогда же сообщалось, что береговой охране Турции удалось поднять тело погибшего украинца.

Состояние моряков, которым удалось выжить, удовлетворительное, они держатся бодро, вся необходимая медицинская помощь предоставляется. 7 января турецкие спасатели подняли членов экипажа на борт после пяти часов пребывания в ледяной воде.

В поисково-спасательных работах задействованы две лодки и вертолет.

Напомним, в понедельник сообщалось о гибели четырех членов экипажа и спасении еще семерых после того, как судно под панамским флагом затонуло в Черном море в 120 км от турецкой провинции Самсун.

Грузовое судно Volgo-Balt 214 перевозило 3,3 тыс. т угля, вероятно, из оккупированного Донбасса.