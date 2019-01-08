НБУ назвал девять главных нововведений в системе валютного регулирования

Новая система валютного регулирования НБУ

https://racurs.ua/n116571-nbu-nazval-devyat-glavnyh-novovvedeniy-v-sisteme-valutnogo-regulirovaniya.html

Racurs.ua

Национальный банк Украины (НБУ) позволит покупать валюту онлайн. Сегодня, 8 января, он принял и обнародовал нормативно-правовые акты, они станут основой для новой системы валютного регулирования. Об этом сообщил пресс-центр НБУ.

Новое валютное регулирование будет предусматривать более 20 послаблений на валютном рынке, они начнут действовать с 7 февраля 2019 года:

1. Вдвое увеличат предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам — до 365 дней.

2. Отменят валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн.

3. Позволят свободное использование счетов юридических лиц за рубежом, кроме операций по переводу средств на такие счета.

4. Также будут отменены индивидуальные лицензии на валютные операции. Вместо этого будет система электронных лимитов (2 млн евро в год для юридических лиц и 50 тыс. евро в год для физических лиц).

5. Отменят санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов, а также ограничения на досрочное погашение внешних обязательств.

6. Будет разрешено заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций, осуществления операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины.

7. Отменят процедуру регистрации внешних заимствований.

8. Будет разрешена оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита до 150 тыс. грн/день).

9. Банкам также позволят продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.