Золотовалютные резервы НБУ вернулись на довоенный уровень

Год Украина завершит с международными резервами на довоенном уровне

https://racurs.ua/n116217-zolotovalutnye-rezervy-nbu-vernulis-na-dovoennyy-uroven.html

Racurs.ua

Международные резервы Украины увеличились 27 декабря до 20,7 млрд долл., сообщила пресс-служба НБУ.

Выше этого уровня резервы Нацбанка в последний раз были в октябре 2013 года.

В НБУ объяснили, что обновление пятилетнего максимума произошло благодаря кредиту Deutsche Bank (349,3 млн евро). Его Кабмину предоставили под гарантии Всемирного банка.

Поэтому в НБУ надеются, что 2018 год Украина завершит с международными резервами на довоенном уровне, а именно — примерно 20 млрд долл.

Отметим, что в декабре правительство получило несколько важных траншей международной помощи. Сначала Совет директоров Международного валютного фонда одобрил новую кредитную программу для Украины и перечислил первый транш в сумме 1,4 млрд долл. Всего Киев в течение 14 месяцев получит от МВФ 3,9 млрд долл.

Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредитных гарантий на сумму 750 млн долл., а участники Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе подписали восемь договоров на более чем 200 млн евро.

Кроме того, Еврокомиссия перечислила Украине первый транш макрофинансовой помощи — 500 млн евро, а премьер Гройсман заявил о намерении получить второй транш в начале 2019 года.