Новое соглашение с МВФ: стали известны объемы общей финансовой помощи Запада Украине в 2019 году

Первый транш кредита (1,4 млрд долл.) поступит до 25 декабря, фото — Лига

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Racurs.ua

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую кредитную программу для Украины.

Киев в течение 14 месяцев получит 3,9 млрд долл., сообщает официальный сайт МВФ.

Первый транш (1,4 млрд долл.) поступит до 25 декабря.

Следующие транши для Украины могут выделиться в мае и ноябре 2019 года в соответствии с выполнением Украиной условий соглашения.

Напомним, что в октябре МВФ и Украина заключили новое соглашение. Это 14-месячная программа stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования объемом 3,9 млрд долл.

Программа предусматривает продолжение реформ Украины в направлении снижения инфляции, укрепление налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.

Кроме того, на днях стало известно о других видах финансовой помощи Украине, которая в следующем году пройдет пик внешних выплат.

Президент Петр Порошенко 18 декабря заявил, что Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредитных гарантий на сумму 750 млн долл.

Во вторник, 17 декабря, участники Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе подписали восемь договоров на более чем 200 млн евро. Речь идет о программах энергосбережения (54 млн евро), модернизации системы профессионально-технического образования (58 млн евро), профессиональной стажировки и научных обменов (18 млн евро), развития дорог (50 млн евро).

На прошлой неделе Еврокомиссия перечислила Украине первый транш макрофинансовой помощи — 500 млн евро, а премьер Гройсман на этой неделе заявил о намерении получить второй транш в начале 2019 года.