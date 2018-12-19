Нова угода з МВФ: стали відомі обсяги загальної фінансової допомоги Заходу Україні у 2019 році

Перший транш кредиту (1,4 млрд дол.) надійде до 25 грудня, фото — Ліга

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Racurs.ua

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила нову кредитну програму для України.

Київ впродовж 14 місяців отримає 3,9 млрд дол., йдеться в повідомленні на офіційному сайті МВФ.

Перший транш (1,4 млрд дол.) надійде до 25 грудня.

Наступні транши для України можуть виділитися у травні та листопаді 2019 року відповідно до виконання умов угоди.

Нагадаємо, що у жовтні МВФ та Україна уклали нову угоду. Це 14-місячна програма stand-by замість чинної програми розширеного фінансування обсягом 3,9 млрд дол.

Програма передбачає продовження реформ України у напрямку зниження інфляції, зміцнення податкового адміністрування, фінансового і енергетичного секторів.

Крім того, цими днями стало відомо про інші види фінансової допомоги Україні, яка наступного року пройде пік зовнішніх виплат. Президент Петро Порошенко 18 грудня заявив, що Світовий банк схвалив надання Україні кредитних гарантій на суму 750 млн дол.

У вівторок, 17 грудня, учасники Ради асоціації ЄС-Україна в Брюсселі підписали вісім договорів на більш ніж 200 млн євро. Йдеться про програми енергозбереження (54 млн євро), модернізацію системи професійно-технічної освіти (58 млн євро), професійне стажування і наукові обміни (18 млн євро), розвиток доріг (50 млн євро).

Минулого тижня Єврокомісія перерахувала Україні перший транш макрофінансової допомоги — 500 млн євро, а прем'єр Гройсман цього тижня заявив про намір отримати другий транш на початку 2019 року.