Небо над Нью-Йорком окрасило в ярко-голубой цвет из-за взрыва на электростанции (ФОТО, ВИДЕО)

Небо над Нью-Йорком стало ярко-голубым. Фото: NBC News в Twitter

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Взрыв на электростанции в Нью-Йорке окрасил небо над городом в яркий голубой цвет.

Как информирует телеканал NBC News, взорвался один из трансформаторов энергетического предприятия Con Edison. После взрыва начался пожар, а электроэнергия исчезла в аэропорту LaGuardia, также возникли задержки движения в метрополитене. Света не стало и в нескольких районах города.

Местные жители начали публиковать в сети фото и видео ночного неба над городом, поскольку оно после взрыва окрасилось в ярко-голубой цвет.

Представители полиции Нью-Йорка заявили, что причиной взрыва стала неисправность оборудования.

Напомним, в интернете появились фото очень редкого и красивого природного явления — туманной радуги. Она появляется только при определенных условиях, когда свет преломляется в капельках влаги в атмосфере после дождя.