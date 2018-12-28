Небо над Нью-Йорком забарвило в яскраво-блакитний колір через вибух на електростанції (ФОТО, ВІДЕО)

Небо над Нью-Йорком стало яскраво-блакитним. Фото: NBC News у Twitter

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Вибух на електростанції у Нью-Йорку забарвив небо над містом у яскравий блакитний колір.

Як інформує телеканал NBC News, вибухнув один із трансформаторів енергетичного підприємства Con Edison. Після вибуху почалася пожежа, а електроенергія зникла в аеропорту LaGuardia, також виникли затримки руху в метрополітені. Світла не стало й у кількох районах міста.

Місцеві мешканці почали публікувати в мережі фото та відео нічного неба над містом, оскільки воно після вибуху забарвилося в яскраво-блакитний колір.

Представники поліції Нью-Йорка заявили, що причиною вибуху стала несправність обладнання.

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