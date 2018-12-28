Рік Україна завершить із міжнародними резервами на довоєнному рівні

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Золотовалютні резерви НБУ повернулися на довоєнний рівень.

Міжнародні резерви України збільшилися 27 грудня до 20,7 млрд дол., повідомила прес-служба НБУ.

Більшими від цього рівня резерви Нацбанку востаннє були у жовтні 2013 року.

В НБУ пояснили, що оновлення п’ятирічного максимуму відбулося завдяки кредиту Deutsche Bank у 349,3 млн євро. Його Кабміну надали під гарантії Світового банку.

Тому в НБУ сподіваються, що 2018 рік Україна завершить із міжнародними резервами на довоєнному рівні, а саме — приблизно 20 млрд дол.

Відзначимо, що у грудні уряд отримав декілька важливих траншів міжнародної фінансової допомоги. Спочатку Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила нову кредитну програму для України і перерахувала перший транш у сумі 1,4 млрд дол. Всього Київ впродовж 14 місяців отримає від МВФ 3,9 млрд дол.

Світовий банк схвалив надання Україні кредитних гарантій на суму 750 млн дол., а учасники Ради асоціації ЄС-Україна в Брюсселі підписали вісім договорів на більш ніж 200 млн євро.

Крім того, Єврокомісія перерахувала Україні перший транш макрофінансової допомоги — 500 млн євро, а прем'єр Гройсман заявив про намір отримати другий транш на початку 2019 року.