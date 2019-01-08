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Поблизу берегів Туреччини у Чорному морі затонуло вантажне судно / Фото: iravunk.com
Стало відомо про зв’язок затонулого біля Туреччини судна із окупованим Донбасом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116563-stalo-vidomo-pro-zv-yazok-zatonulogo-bilya-turechchyny-sudna-iz-okupovanym-donbasom.htmlRacurs.ua
Вантажне судно Volgo-Balt 214, яке йшло під прапором Панами, та зазнало аварії у Чорному морі біля берегів Туреччини, перевозило вугілля із російського порту Азов до порту Самсун у Туреччині. Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
«Порт у Ростовській області часто використовується для незаконного вивезення вугілля з окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн», — йдеться у повідомленні українського відомства.
У профільному міністерстві також звернули увагу на зміни в реєстрації судна. Зокрема, зазначається, що торік влітку судно на два місяці змінило реєстрацію на державу Сент-Кіттс і Невіс, а до цього ходило під російським прапором. Починаючи із серпня 2017 року Volgo-Balt 214 плавало під прапором Панами.
Нагадаємо, 7 січня поблизу берегів Туреччини у Чорному морі затонуло вантажне судно з 13-ма членами екіпажу на борту, більшість з яких мали українське громадянство. Внаслідок аварії загинуло четверо українців, інші перебувають у турецьких лікарнях.