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Ракурс
Поблизу берегів Туреччини у Чорному морі затонуло вантажне судно / Фото: iravunk.com

Стало відомо про зв’язок затонулого біля Туреччини судна із окупованим Донбасом (ФОТО)

8 січ 2019, 10:40
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Вантажне судно Volgo-Balt 214, яке йшло під прапором Панами, та зазнало аварії у Чорному морі біля берегів Туреччини, перевозило вугілля із російського порту Азов до порту Самсун у Туреччині. Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

«Порт у Ростовській області часто використовується для незаконного вивезення вугілля з окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн», — йдеться у повідомленні українського відомства.

У профільному міністерстві також звернули увагу на зміни в реєстрації судна. Зокрема, зазначається, що торік влітку судно на два місяці змінило реєстрацію на державу Сент-Кіттс і Невіс, а до цього ходило під російським прапором. Починаючи із серпня 2017 року Volgo-Balt 214 плавало під прапором Панами.

Нагадаємо, 7 січня поблизу берегів Туреччини у Чорному морі затонуло вантажне судно з 13-ма членами екіпажу на борту, більшість з яких мали українське громадянство. Внаслідок аварії загинуло четверо українців, інші перебувають у турецьких лікарнях.

Джерело: Ракурс


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