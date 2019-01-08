Названа найдорожча в світі компанія

Найдорожча в світі компанія

https://racurs.ua/ua/n116561-nazvana-naydorojcha-v-sviti-kompaniya.html

Racurs.ua

Найдорожчою у світі компанією стала Amazon. Вона очолила рейтинг, відсунувши на другу позицію компанію Microsoft.

Ринкова капіталізація Amazon становить 797 млрд дол., а Microsoft — 789 млрд дол., пише Bloomberg. Акції першої компанії виросли на 3,4%, а другої — на 0,1%.

Третє місце в рейтингу зайняв холдинг Alphabet, до нього входить Google. Вартість холдингу — 745 млрд дол. На четвертому місці рейтингу опинився Apple з 702 млрд дол.

У лютому 2018 року перші три місця рейтингу посідали Amazon, Apple і Google. Компанія Microsoft потрапила до десятка найдорожчих брендів у світі.

Раніше повідомлялося, що компанія Apple восьмий раз поспіль посіла перше місце в рейтингу найдорожчих компаній світу за версією Forbes.