Названа самая дорогая в мире компания

Самая дорогая в мире компания

https://racurs.ua/n116561-nazvana-samaya-dorogaya-v-mire-kompaniya.html

Racurs.ua

Самой дорогой в мире компанией стала Amazon. Она возглавила рейтинг, отодвинув на вторую позицию компанию Microsoft.

Рыночная капитализация Amazon составляет 797 млрд долл., а Microsoft — 789 млрд долл., пишет Bloomberg. Акции первой компании выросли на 3,4%, а второй — на 0,1%.

Третье место в рейтинге занял холдинг Alphabet, в него входит Google. Стоимость холдинга —745 млрд долл. На четвертом месте рейтинга оказался Apple с 702 млрд долл.

В феврале 2018 года первые три места рейтинга занимали Amazon, Apple и Google. Компания Microsoft попала в десятку самых дорогих брендов в мире.

Ранее сообщалось, что компания Apple восьмой раз подряд заняла первое место в рейтинге самых дорогих компаний мира по версии Forbes.