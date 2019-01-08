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Пробне ЗНО-2019: стартувала реєстрація бажаючих перевірити знання. Фото: Тернопільські гарячі новини

Пробне ЗНО-2019: стартувала реєстрація бажаючих перевірити знання

8 січ 2019, 14:53
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На пробне ЗНО-2019 розпочалась реєстрація сьогодні, 8 січня. Для того, щоб взяти участь у тестовому зовнішньому незалежному оцінюванні, потрібно зареєструватись на сайті регіонального центру освіти до 31 січня 2019 року.

Перевірити свої знання та навички всі бажаючі зможуть у березні: 16 березня відбудеться тестування з української мови та літератури, а 23 — з історії України, англійської, іспанської, німецької та французької мов, біології, географії, фізики та хімії, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зауважимо, що участь у пробному тестуванні є платною. Розмір оплати, яку треба внести за участь у ЗНО, визначає регіональний центр освіти.

Як відзначають у центрі оцінювання якості освіти, учасники пробного тестування зможуть навчитися правильно заповнювати бланки відповідей, розподіляти час на виконання завдань, оцінити свій рівень готовності до ЗНО, а також дізнатись результати пробного тесту.

Джерело: Ракурс


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