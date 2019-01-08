Пробное ВНО-2019: стартовала регистрация желающих проверить знания. Фото: Тернопільські гарячі новини

https://racurs.ua/n116573-probnoe-vno-2019-startovala-registraciya-jelauschih-proverit-znaniya.html

Racurs.ua

На пробное ВНО-2019 началась регистрация сегодня, 8 января. Для того, чтобы принять участие в тестовом внешнем независимом оценивании, нужно зарегистрироваться на сайте регионального центра образования до 31 января 2019 года.

Проверить свои знания и навыки все желающие смогут в марте: 16 состоится тестирование по украинскому языку и литературе, а 23 — по истории Украины, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам, биологии, географии, физике и химии, сообщают в Украинском центре оценивания качества образования.

Отметим, что участие в пробном тестировании является платным. Размер оплаты, которую необходимо внести за участие в ВНО, определяет региональный центр образования.

Как отмечают в центре оценивания качества образования, участники пробного тестирования смогут научиться правильно заполнять бланки ответов, распределять время на выполнение заданий, оценить свой уровень готовности к ВНО, а также узнать результаты пробного теста.