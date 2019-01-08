Автомобиль-робот от Hyundai может перелезть полутораметровую стену (ВИДЕО)

Автомобиль-робот от Hyundai

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Racurs.ua

Компания Hyundai создал автомобиль-робот с четырьмя ногами, которые позволяют ему ходить или скользить по сложной местности.

Такой автомобиль планируется использовать для спасательных работ при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях. Об этом рассказал исполнительный директор Hyundai Джон Хью, пишет AFP.

Он отметил, что во всем мире растет потребность в поисково-спасательных операциях и гуманитарной помощи, подчеркнул он. Поэтому автомобиль-робот Elevate был разработан именно для этого.

По словам консультанта по промышленному дизайну, который работает с Hyundai над этим проектом, Дэвида Байрона из Sundberg-Ferar, ноги автомобиля можно использовать для подъема или ползания, сохраняя равновесие в салоне. Elevate может перелезать через стены высотой 1,5 м.

Вице-президент по исследованию рынка AutoPacific Даниэль Холл признал проект Hyundai интересным, отметив, что военные уже используют роботизированные машины для обезвреживания бомб, но разработка автомобиля-робота для невоенных целей очень актуальна в наше время.