Стала известна судьба задержанного в Иране украинского моряка Новичкова

Андрей Новичков / Фото: Петр Порошенко в Facebook

https://racurs.ua/n116578-stala-izvestna-sudba-zaderjannogo-v-irane-ukrainskogo-moryaka-novichkova.html

Racurs.ua

Задержанного в Иране одесского моряка Андрея Новичкова сегодня освободили. Новичков выехал из Украины в ноябре 2016 года на работу по контракту — он занимал должность старшего помощника капитана на иранском судне Arezoo, где у него и произошел конфликт с другим моряком. Об освобождении Новичкова в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Только что был освобожден украинский моряк Новичков. Сейчас Андрей находится на территории посольства Украины в Иране», — написал глава государства.

Напомним, как сообщали ранее СМИ, на 18-й день плавания в Южно-Китайском море у Новичкова произошел конфликт с одним из матросов, который ему грубил и пытался ударить. Украинец утверждает, что его коллега сам выпрыгнул за борт. В феврале 2017 года Новичкова задержали, полиция хотела получить его признательные показания.

Затем моряк объявил голодовку, благодаря чему украинца освободили из-под стражи под личное обязательство консула, однако дело переквалифицировали с убийства по неосторожности в умышленное убийство. Таким образом, Новичкову грозила смертная казнь.

Также напомним, 7 января произошла катастрофа грузового судна в Черном море в 120 км от берегов Турции. Судно Volgo-Balt 214 шло под панамским флагом и перевозило 3,3 тыс. т угля, вероятно, из оккупированного Донбасса. В результате аварии погибли четыре моряка, семерых удалось спасти.