Вдома все згодиться: українець намагався вивезти з Польщі гармату

Інцидент стався 4 січня, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116593-vdoma-vse-zgodytsya-ukrayinec-namagavsya-vyvezty-z-polschi-garmatu.html

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Польські прикордонники в Дорогуську (розташований навпроти українського прикордонного пункту пропуску Ягодин) затримали громадянина України, який намагався провезти через кодон гармату.

Затримання відбулося 4 січня, повідомляє tvp.info.

Гармата перевозилася вантажним автомобілем у розібраному вигляді — в скринях.

Польські правоохоронці наголошують — затриманий 22-річний українець знав, що саме перевозить, проте не мав при собі всіх необхідних документів.

«Чоловік мав при собі документи, однак їх виявилося недостатньо», — розповів журналістам представник Холмської районної прокуратури Лех Вєчежа.

Зазначається, у вантажівці перевозилася гаубиця — гармата, призначена для навісної стрільби по цілях, розташованих за перешкодами, передусім броньованої техніки.

Наразі інцидент розслідують польські правоохоронці.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року, невдовзі після завершення терміну дії Воєнного стану в низці областей, у Держприкордонслужбі заявляли, що фіксують переміщення вздовж українсько-російського кордону великих колон військової техніки й особового складу.