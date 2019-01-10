Партія «Наші» назвала свого кандидата в президенти

https://racurs.ua/ua/n116672-partyya-nashy-nazvala-svoego-kandydata-v-prezydenty.html

Racurs.ua

З’їзд політичної партії «Наші» сьогодні, 10 січня, висунув свого кандидата в президенти України. Ним став лідер партії, позафракційний народний депутат України Євген Мураєв.

Про це повідомляється на сторінці партії «Наші» в Facebook.

Мураєв на своїй особистій сторінці в Facebook підтвердив цю інформацію і заявив, що головна його мета — подати документи до Центральної виборчої комісії.

Мураєв раніше був членом партії «За життя» Вадима Рабиновича, в кінці вересня 2018 року він очолив партію «Наші».

Нагадаємо, що реєстрація кандидатів у президенти триває в Центральній виборчій комісії. Сьогодні документи до ЦВК подав колишній член фракції БПП в парламенті, народний депутат Віталій Купрій.