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Ракурс
Партія «Наші» назвала свого кандидата в президенти

Партія «Наші» назвала свого кандидата в президенти

10 січ 2019, 20:50
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З’їзд політичної партії «Наші» сьогодні, 10 січня, висунув свого кандидата в президенти України. Ним став лідер партії, позафракційний народний депутат України Євген Мураєв.

Про це повідомляється на сторінці партії «Наші» в Facebook.

Мураєв на своїй особистій сторінці в Facebook підтвердив цю інформацію і заявив, що головна його мета — подати документи до Центральної виборчої комісії.

Мураєв раніше був членом партії «За життя» Вадима Рабиновича, в кінці вересня 2018 року він очолив партію «Наші».

Нагадаємо, що реєстрація кандидатів у президенти триває в Центральній виборчій комісії. Сьогодні документи до ЦВК подав колишній член фракції БПП в парламенті, народний депутат Віталій Купрій.

Джерело: Ракурс


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